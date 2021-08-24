Dell EMC PowerStore — новейшее решение для эры данных!

В мае прошлого года компания Dell Technologies представила Dell EMC PowerStore — самую современную инфраструктурную платформу, созданную с использованием передовых технологий и опыта для решения задач эры данных. От традиционных систем хранения данных Dell EMC PowerStore отличается ориентацией на данные, интеллектуальностью и адаптивностью. Первая особенность позволяет работать с любыми типами данных и любыми нагрузками. Вторая обеспечивает автономность работы и удобство в эксплуатации, высокую автоматизацию многих рутинных процессов, а третья делает систему гибкой, масштабируемой, удобной для модернизации и продления сроков непрерывной эксплуатации.

Рост объемов информации, с которой сегодня необходимо работать, вынуждает нас приобретать новые системы хранения или модернизировать старые. В частности, это связано с появлением новых типов данных, например, объектных данных, контейнеров и т.д. Все это приводит к росту затрат. Если раньше к системам хранения выдвигались требования наличия большого количества сервисов для данных, таких как защита, поддержка и стоимость хранения, то сейчас добавились новые задачи, которые требуют изменения в архитектуре самой СХД и в подходе к операционной системе. Эти изменения могут обеспечить гибкость и интеллектуальность системы, простоту в обслуживании и автономность в работе. Откликом на эти требования и стала система Dell EMC PowerStore, которая была разработана на новой аппаратной и программной базе.

Dell EMC PowerStore — гибкость и масштабируемость

Компания Dell Technologies является инноватором на рынке систем хранения данных. Решения этого вендора всегда идут в ногу со временем и даже заглядывают чуть вперед, опережая своих конкурентов. Линейка Dell EMC PowerStore не стала исключением и представлена продуктами, оптимально сочетающими в себе автоматизацию, технологии нового поколения и передовую архитектуру программного обеспечения, предоставляя организациям инфраструктуру, которая помогает удовлетворять эти потребности. Но самое главное — это платформа, ориентированная на данные, что сейчас является основополагающим фактором. Dell EMC PowerStore представляет собой полностью All-Flash решение. Здесь не используются гибридные решения, и СХД построено исключительно с использованием памяти Storage Class Memory (SCM) Intel Optane и NVMe All-Flash, что позволяет устранить узкие места в системе, существенно увеличить производительность и сократить время отклика системы.

Архитектурная единица Dell EMC PowerStore состоит из двух узлов, работающих в режиме active-active. Это означает, что в случае выхода из строя какого-либо компонента одного из узлов или узла в целом, с вашими данными ничего не случится и бизнес не ощутит проблем. У вас будет достаточно времени для того, чтобы заменить соответствующий компонент или узел, так как второй узел полностью возьмет на себя рабочую нагрузку. Система также поддерживает независимое увеличение производительности и емкости. Можно осуществлять как вертикальное масштабирование с возможностью добавления до трех дисковых полок с подключением по протоколу SAS, так и горизонтальное — с возможностью добавления до четырех узлов. Масштабирование осуществляется «в горячем режиме», без остановки работы действующей системы.

Вы также можете гибко осуществлять и выбор самой платформы. На рынке доступны две модели Dell EMC PowerStore — T и X. PowerStore T представляет собой классический вариант СХД с опциональным функционалом NAS, где операционная система устанавливается напрямую. В модели PowerStore Х предустановлен гипервизор ESXi, а поверх него как одна из виртуальных машин запускается PowerStoreOS. Это дает интересную и уникальную функциональность, которая называется AppsON, позволяющая запускать инфраструктурные приложения и приложения, использующие большие объемы данных, прямо на системе. Данные, которые генерируются на граничных сетевых устройствах, могут обрабатываться на PowerStore с включенной функциональностью AppsON, которая позволяет создавать виртуальные машины и запускать на них прикладные программы. Интеграция с VMware включает такие опции, как ESXi, vVols, vRO/vRA и VMware Cloud Foundation, а гибкость развертывания обеспечивается автономной инфраструктурой PowerOne, системой хранения PowerStore и программно-определяемой СХД PowerStore.

Dell EMC PowerStore X является флагманом линейки, и можно с уверенностью заявить, что ни один конкурент не имеет в своем портфолио подобные решения. Использование гипервизора положительно сказывается на производительности в вопросах выполнения определенных специфических задач. Например, для базы данных, которой требуется выделенный сервер, СХД, а также какая-то дополнительная «обвязка», например, для резервного копирования. В этом случае вы можете купить одну единственную систему PowerStore, которая закроет все задачи, так как само приложение и сервер резервного копирования можно развернуть в рамках одного устройства PowerStore без необходимости в дополнительной инфраструктуре. Другой пример — если задачей является в каком-то виде реплицировать инфраструктуру основного ЦОД на периферию, то раньше приходилось для этого покупать отдельные сервера, СХД, коммутаторы для их соединения, а также ломать голову над тем, как защитить инфраструктуру и, самое главное, данные. Идеальным решением, как и в предыдущем примере, будет пойти по пути консолидации инфраструктуры в рамках одного решения — Dell EMC PowerStore. Вы получите полностью готовую инфраструктуру в рамках шасси в 2U, состоящую из пары отказоустойчивых серверов, соединенных с высокоскоростной СХД. Традиционные СХД физически не позволяют проводить такие операции, так как серьезно возрастают требования к оперативной памяти и процессору. Кроме того, системы PowerStore обладают широким спектром встроенных механизмов защиты данных — от мгновенных снимков и репликации до шифрования данных и интеграции с антивирусными программами. Система широко интегрируется с внешними решениями как от Dell Technologies, так и от других производителей.

Модельный ряд устройств Dell EMC PowerStore в нашем регионе представлен тремя модификациями — 1000, 5000, и 9000. И распространяется такое разделение на обе линейки продуктов T и X. Эти модели имеют одинаковую аппаратную часть и шасси, но отличаются частотой центрального процессора и объемом памяти. Эффективная емкость дисков может достигать почти 12 PB. Заменить процессор или расширить объем оперативной памяти производитель не позволяет, но сделано это по ряду объективных причин. При том, что линейка PowerStore ориентирована на организации среднего сегмента, в июне текущего года компания Dell Technologies решила добавить в нее еще одну модель, которая является самой доступной на рынке. Dell EMC PowerStore 500T выполнена в формате 2U, использует два процессора Intel, каждый из которых содержит 12 вычислительных ядер с тактовой частотой 2,2 GHz. Также здесь задействовано 192 Gb оперативной памяти и поддерживается использование до 25 NVMe Flash-накопителей емкостью до 15,36 ТB каждый. Таким образом, эффективная емкость Flash-накопителей может достигать 1,5 PB. Такого решения более чем достаточно, чтобы закрыть 40-50% бизнес-требований, которые заказчики предъявляют сегодня к системам хранения данных.

Особенности Dell EMC PowerStore

Так как Dell EMC PowerStore — это система хранения данных, разработанная на новой аппаратной и программной базе, как говорится, «с нуля», в ней, помимо привычных сервисов, появилась новая функциональность, больше связанная с эксплуатацией. И базируется она на трех основных элементах. Во-первых, это ориентация на данные, что заключается в способности выполнять любую нагрузку, включая традиционные и виртуальные приложения, базы данных, контейнеры и файлы, о чем мы уже рассказали выше. Всегда включенные механизмы компрессии и дедупликации данных позволяют уменьшить объемы, занимаемые данными внутри системы и оптимизировать хранение. Это позволяет сократить затраты на приобретение и эксплуатацию системы, а также повысить эффективность работы. Стоит добавить, что с релизом PowerStoreOS 2.0 все модели линеек PowerStore T и X получат расширенный функционал, позволяющий еще больше увеличить производительность устройств.

Во-вторых, Dell EMC PowerStore обладает интеллектуальными возможностями, в число которых входят программируемость инфраструктуры, позволяющая оптимизировать разработку и автоматизировать рабочие процессы, автономность работы, которая обеспечивается машинным обучением и оптимизацией внутренних ресурсов. Кроме того, к этому стоит добавить прогностическую аналитику, осуществляющую мониторинг для снижения рисков и предсказания будущих потребностей. Эффективность машинного обучения полностью раскрывается за рамками одного узла. При добавлении новых ресурсов выполняется их обнаружение, мониторинг их потребления и формирование рекомендаций для администратора в виде всплывающих подсказок. Администратор может предпринять необходимые меры в удобное время. Проактивный мониторинг и прогностическая аналитика всей инфраструктуры системы хранения данных выполняется с помощью облачного интеллектуального сервиса CloudIQ, который обнаруживает проблемы и ускоряет их решение, прогнозирует потребности для избегания простоев бизнеса и предоставляет единое окно для мониторинга всех протекающих процессов. Программное обеспечение Dell EMC CloudIQ для мониторинга и анализа хранилищ сочетает в себе преимущества машинного обучения и человеческого интеллекта для анализа производительности и емкости систем в режиме реального времени, а также хранения данных, чтобы получить единое представление об инфраструктуре Dell EMC.

Весь процесс подготовки и работы с дисками полностью автоматизирован, что исключает моменты ошибок при неправильной конфигурации. Программируемая инфраструктура упрощает разработку приложений и сокращает сроки их развертывания с нескольких дней до нескольких секунд благодаря интеграции с VMware и поддержке ведущих сред управления и оркестрации, включая Kubernetes, Ansible и VMware vRealize Orchestrator. И, что главное, управляется все это с помощью web-интерфейса PowerStore Manager, который доступен по протоколу HTML5 и не требует установки никаких дополнительных плагинов. Так что в плане CloudIQ и PowerStore Manager компания Dell Technologies пошла в сторону заказчиков, предоставив им реальные продукты, которые серьезно облегчают работу администраторов и могут предостеречь их от каких-либо проблем. Еще один плюс в этом заключается в вопросе лицензирования. Вы лишены необходимости приобретать дополнительные лицензии на программное обеспечение. В случае с Dell EMC PowerStore, необходимое для функционала и работы ПО поставляется в комплекте с СХД. Вам не понадобится докупать какой-то дополнительный функционал, как это предлагает ряд других вендоров.

И третий элемент — это адаптивность системы. Это гибкая контейнерная архитектура, обеспечивающая скорость работы и мобильность приложений, гибкое развертывание, позволяющее без остановок модернизировать ваши процессы и выполнять граничные и облачные вычисления, и гибкость потребления, предоставляющая выбор, предсказуемость и защиту инвестиций. Особенности контейнерной архитектуры поддерживаются операционной системой PowerStoreOS, которая также имеет модульную структуру, позволяющую быстро реализовать новый функционал, и предоставляет единые сервисы на всех платформах. Каждый контейнер отвечает за определенную функциональность, например, за репликацию, безопасность и т.п. Такая модульная конструкция позволяет быстро разрабатывать, изменять и добавлять контейнеры без необходимости глубоких изменений операционной системы. Система также позволяет осуществить бесшовную миграцию данных с текущей инфраструктуры СХД на Dell EMC PowerStore без головной боли администратора, без простоев системы и т.д. Обычные пользователи этот процесс даже не заметят.

Отказ от традиционных RAID-массивов

Заказчики могут сэкономить IТ-бюджет и емкость благодаря постоянной дедупликации, сжатию и гарантированному сокращению объема данных с коэффициентом 4:1. Это означает, что ваши данные будут обрабатываться без потери производительности, без снижения скорости записи/чтения и скорости работы самой системы в целом. Причем, коэффициент 4:1 — это предел, который гарантирован производителем, но данный показатель может быть значительно выше. Так что, если заказчик рассматривает необходимость приобретения СХД и ему реально хочется сэкономить, но не потерять в производительности, обязательно надо обратить внимание именно на это решение, тем более что Dell EMC PowerStore оснащается системой Dynamic Resiliency Engine на основе экстентов для обработки сбоев дисков вместо традиционного RAID. Большое количество элементов экстентов представляет собой единое логическое пространство, формирующее пул, с которым и работает конечный пользователь. Архитектура Dynamic Resiliency Engine обеспечивает пять основных преимуществ:

сокращение времени восстановления после сбоя диска путем параллельного восстановления с множества дисков;

равномерное распределение запросов записи на все диски;

возможность смешивать диски разного объема в одном пуле;

возможность расширения емкости системы путем добавления дисков по одному и более;

возможность отказаться от физически выделенного диска горячего резерва позволяет системе перестраивать блоки данных с использованием всех исправных дисков.

Это основные причины, почему Dell Technologies не использует традиционный RAID в своих массивах. Все что нужно администратору — просто зайти в PowerStore Manager, сформировать необходимый объем на Flash-дисках и добавить его к серверу. Вы не будете думать о дополнительных дисках для резервирования. Здесь этого просто нет, а вся рутинная работа администратора выполняется автоматически.

Доступность в Азербайджане

В Азербайджане продукты линейки Dell EMC PowerStore представляет НПК R.I.S.K., которая была удостоена высшего партнерского уровня Dell Technologies — Titanium. Партнеры со статусом Titanium обладают максимальным уровнем экспертизы и способны реализовать проекты любого масштаба и сложности. В штате компании есть сертифицированные специалисты по продуктам Dell EMC PowerStore, обладающие опытом внедрения и видением потребностей заказчика, которые имеют доступ к соответствующим ресурсам, включая демо-стенд на базе Dell EMC PowerStore 1000T. На этом стенде возможно смоделировать реальную ситуацию, чтобы понять, какое решение более подойдет под нужды заказчика.

Также компания регулярно организует семинары и вебинары для технических специалистов заказчиков. Один из них состоялся в мае текущего года, и в ходе on-line мероприятия на примере работы демо-стенда все участники могли познакомиться с возможностями линейки новых продуктов Dell Technologies. Компания R.I.S.K., которая всегда заинтересована в выводе на рынок Азербайджана самых последних технологических новинок, приглашает всех заинтересованных возможностями новых СХД посетить единственный в регионе демо-стенд Dell EMC PowerStore.

Эксперты НПК R.I.S.K. помогут собрать подходящее решение для вашей организации.

Международная техническая поддержка и гарантийные услуги предоставляются в сервисном центре (servicecenter@risk.az) компании R.I.S.K.

(+99412) 497 3737 | https://risk.az

Автор статьи: Руслан Расулов, технический консультант НПК R.I.S.K.