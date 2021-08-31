Dell добилась рекордных результатов за второй квартал 2021 года

Компания Dell Technologies отчиталась за второй квартал 2021 финансового года. Отмечается, что это лучший второй квартал в истории Dell.

Квартальная выручка составила 26,122 млрд. долларов, что на 15% больше, чем выручка за аналогичный период предыдущего финансового года. Чистая прибыль составила 880 млн. долларов. Этот показатель за год уменьшился на 20%.

Выручка подразделения Client Solutions Group за год выросла на 27% и достигла рекордного значения 14,3 млрд. долларов. Подразделение Infrastructure Solutions Group нарастило продажи на 3%, до 8,4 млрд. долларов. Подразделение VMware показало рост продаж на 8%, до 3,1 млрд. долларов.