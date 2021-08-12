Cisco Talos: программы-вымогатели — главная угроза безопасности в период с апреля по июнь 2021 года

Группа по борьбе с киберугрозами Cisco Talos Incident Response (CTIR) выпустила квартальный отчет Threat Assessment Report. Среди атак, проанализированных специалистами Cisco Talos, доминирующее положение заняли программы-вымогатели.

По данным CTIR, на долю программ-вымогателей приходится почти половина всех инцидентов безопасности, причем их количество втрое выше числа тех, что были вызваны второй по распространенности угрозой. Злоумышленники атаковали различные цели, включая транспорт и инженерные сети, медучреждения и правительственные организации, телекоммуникационные и технологические компании, предприятия машиностроения и химической промышленности, образовательные учреждения, агентства недвижимости и сельское хозяйство. Самой атакуемой отраслью уже третий квартал подряд становится здравоохранение, второе место занимают правительственные организации.

«Существует множество причин, по которым злоумышленники продолжают атаки на медучреждения, в том числе это связано с пандемией COVID-19, которая побуждает жертв платить за скорейшее восстановление обслуживания, — говорит Михаил Кадер, заслуженный системный инженер Cisco. — Есть и хорошие новости: несколько раз своевременное обнаружение несанкционированных действий с помощью продуктов Cisco Secure и быстрое устранение проблем помогли отразить атаки до начала шифрования».

Злоумышленники, специализирующиеся на программах-вымогателях, используют коммерческие инструменты, такие как Cobalt Strike, ПО с открытым кодом и родной для устройства жертвы инструментарий. Среди других замеченных угроз: использование известных уязвимостей, майнинг криптовалюты и компрометация аккаунтов. Интересно отметить возвращение инцидентов с применением зараженной троянами USB-флеш-памяти, чего не наблюдалось уже много лет.

Важнейшим препятствием на пути к обеспечению безопасности организаций остается отсутствие многофакторной аутентификации. Специалисты CTIR отмечают большое количество инцидентов с участием программ-вымогателей, которые можно было предотвратить в случае применения многофакторной аутентификации на критичных сервисах. CTIR настоятельно рекомендует организациям реализовать многофакторную аутентификацию везде, где это возможно.