Cisco поделится секретами организации идеальных онлайн-мероприятий

16 сентября Cisco проведет вебинар, посвященный организации корпоративных конференций и трансляций с использованием сервисов Cisco Webex и Cisco Webex Events. Вебинар заинтересует ИТ-менеджеров и технических специалистов, намеренных изучить внутреннюю механику виртуальных мероприятий эпохи цифровой трансформации или повысить их эффективность.

Николай Петренко, менеджер по продвижению решений для совместной работы Cisco Webex в России, расскажет, как организовать корпоративную конференцию для нескольких сотен или тысяч участников, и подробно рассмотрит каждый этап — от рассылки приглашений до получения обратной связи. Отдельное внимание будет уделено техническим аспектам, таким, как обеспечение простоты подключения, управление видеораскладкой и т.д. Кроме того, Николай проанализирует возможности продуктов Cisco Webex Events и Cisco Webex Webcast и подскажет, в каком случае подойдет тот или иной вариант.

«Мы привыкаем к условиям новой нормальности и адаптируем инструменты работы с целевыми аудиториями, — говорит Николай Петренко. — Для того чтобы результат онлайн-мероприятия превзошел ожидания, нужна тщательная подготовка и надежная технологическая платформа. Не имеет значения, где находятся участники дистанционной встречи и какие гаджеты они используют. Функционал сервисов Cisco Webex позволяет создать оптимальные условия для совместной работы».

Для участия в мероприятии зарегистрироваться можно по ссылке: https://cvent.me/VnQWlK?RefId=PR.