Call of Duty: Vanguard — первый трейлер, подробности и предзаказы

Издательство Activision открыла предварительные заказы Call of Duty: Vanguard, следующей части Call of Duty, в ходе презентации игры в королевской битве Warzone. Предзаказы открыты на всех целевых платформах.

Действие шутера разворачивается на разных фронтах Второй мировой войны. Сюжетная кампания игры обещает погрузить игроков в «увлекательное, захватывающее и героическое повествование» со сражениями в «беспрецедентно глобальном масштабе» и «трагическими историями».

Помимо одиночного режима игра также содержит мультиплеерный. Разработчики обещают 20 карт на запуске и разнообразное окружение. Кроме того, заявлены зомби-режим (разработан студией Treyarch), свежая карта для Call of Duty: Warzone (выйдет до конца года) и новая система противодействия читерам на PC.

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Call of Duty: Vanguard выйдет 5 ноября этого года для PC (Battle.net), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S.