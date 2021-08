Бренд Compaq возвращается на рынок в следующем году

Бренд Compaq на новой страничке в социальной сети Twitter сообщил о скором возвращении на рынок, а именно — в первом квартале 2022 года.

Get ready for the return of Compaq, Q1 2022. #Compaq pic.twitter.com/JpYVmV9ubw

— Compaq (@CompaqReboot) August 31, 2021