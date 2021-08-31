31.08.2021

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Бренд Compaq возвращается на рынок в следующем году

Compaq

Бренд Compaq на новой страничке в социальной сети Twitter сообщил о скором возвращении на рынок, а именно — в первом квартале 2022 года.

Американская компания по производству персональных компьютеров Compaq Computer Corporation была основана в 1982 году. В 1998 году она выпустила больше компьютеров, чем три основных конкурента, вместе взятые. В 2002 году компанию приобрела HP. После этого компьютеры под брендом Compaq выпускались только в бюджетной категории.

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