Бренд Compaq возвращается на рынок в следующем году

Бренд Compaq на новой страничке в социальной сети Twitter сообщил о скором возвращении на рынок, а именно — в первом квартале 2022 года.

Get ready for the return of Compaq, Q1 2022. #Compaq pic.twitter.com/JpYVmV9ubw — Compaq (@CompaqReboot) August 31, 2021

Американская компания по производству персональных компьютеров Compaq Computer Corporation была основана в 1982 году. В 1998 году она выпустила больше компьютеров, чем три основных конкурента, вместе взятые. В 2002 году компанию приобрела HP. После этого компьютеры под брендом Compaq выпускались только в бюджетной категории.