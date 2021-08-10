Браузер Chrome на десктопах будет дублировать тему оформления Android-смартфона

Команда разработчиков Google приступили к тестированию новой функции, которая скоро станет доступна пользователям фирменного браузера для платформы Android. В бета-версии Chrome появилась возможность более гибкой настройки тем оформления приложения.

Цветовая схема Chrome может полностью дублировать системную, «подгоняя» оформление браузера под основную палитру интерфейса смартфона. Новая функция под названием «Динамическая цветовая тема» будет работать для всех элементов меню приложения. Помимо этого, пользователям станет доступна возможность ручного изменения цветовой палитры браузера, которая будет отличаться от стандартной.

На данное время воспользоваться новой функцией могут только пользователи тестовой сборки Chrome Canary. Для этого им необходимо ввести в адресную строку команду chrome:flags#theme-refactor-android и активировать пункт «Рефакторинг темы».