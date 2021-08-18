Boston Dynamics показала, как роботы Atlas занимаются паркуром

Компания Boston Dynamics опубликовала видеоролик, демонстрирующий способности своего двуногого гуманоидного робота Atlas. Теперь робот может адаптироваться под ситуацию и инженерам больше не нужно программировать прыжки для всех возможных платформ.

В видеоролике два робота Atlas демонстрируют исполнение впечатляющей гимнастической программы, в ходе которой они проходят сложную полосу препятствий, прыгают, выполняют синхронно сальто — занимаются паркуром.

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В другом видео инженеры Boston Dynamics подробно рассказали о том, что теперь роботы могут адаптировать свое поведение в зависимости от того, что видят: их не нужно заранее программировать для определенного прыжка. Они считают, что если роботы научатся выполнять те же движения, что и человек, и также реагировать на изменения окружающей среды, то их возможности станут «практически безграничными». Также были показаны неудачные дубли с тренировок и вид с камеры робота.

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По словам компании, на разработку этого комплекса упражнений потребовались месяцы, и он послужил полезным тестом способности роботов сохранять равновесие, меняя поведение и координируя действия.

Отмечается, в отличие от модели Spot, Atlas не является производственным роботом. По словам Boston Dynamics, Atlas – это исследовательский проект, выполненная с использованием передовых технологий машина, которая помогает инженерам компании разрабатывать более эффективные системы контроля и восприятия.