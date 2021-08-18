18.08.2021

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТехнологииHardwareBoston Dynamics показала, как роботы Atlas занимаются паркуром

Boston Dynamics показала, как роботы Atlas занимаются паркуром

Boston Dynamics Atlas

Компания Boston Dynamics опубликовала видеоролик, демонстрирующий способности своего двуногого гуманоидного робота Atlas. Теперь робот может адаптироваться под ситуацию и инженерам больше не нужно программировать прыжки для всех возможных платформ.

В видеоролике два робота Atlas демонстрируют исполнение впечатляющей гимнастической программы, в ходе которой они проходят сложную полосу препятствий, прыгают, выполняют синхронно сальто — занимаются паркуром.

В другом видео инженеры Boston Dynamics подробно рассказали о том, что теперь роботы могут адаптировать свое поведение в зависимости от того, что видят: их не нужно заранее программировать для определенного прыжка. Они считают, что если роботы научатся выполнять те же движения, что и человек, и также реагировать на изменения окружающей среды, то их возможности станут «практически безграничными». Также были показаны неудачные дубли с тренировок и вид с камеры робота.

По словам компании, на разработку этого комплекса упражнений потребовались месяцы, и он послужил полезным тестом способности роботов сохранять равновесие, меняя поведение и координируя действия.

Отмечается, в отличие от модели Spot, Atlas не является производственным роботом. По словам Boston Dynamics, Atlas – это исследовательский проект, выполненная с использованием передовых технологий машина, которая помогает инженерам компании разрабатывать более эффективные системы контроля и восприятия.

ТЕГИ:
Yeni OPPO smartfonunun texniki xüsusiyyətləri açıqlandı
Google представил смартфон среднего уровня Pixel 5A 5G
Новости по теме
Hardware
Boston Dynamics представила робо
Hardware
Роботы Boston Dynamics танцуют п
События
Hyundai договорилась о покупке к