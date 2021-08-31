Bloomberg: Спутниковая связь в iPhone будет ограничена случаями чрезвычайных ситуаций

Компания Apple планирует позволить пользователям iPhone нового поколения отправлять экстренные сообщения через спутник в случае, если они окажутся в зоне без покрытия сотовой сети, пишет Bloomberg. Такая функция потенциально может спасти человеческие жизни.

Функция отправки «Экстренных сообщений через спутник» будет интегрирована в приложение iMessage в качестве третьего протокола (в дополнение к SMS и iMessage). Сообщения будут отправляться на сером фоне.

Еще одна функция будет являться «инструментом для оповещения о крупных чрезвычайных ситуациях, таких как авиакатастрофы и крушения судов, также с использованием спутниковых сетей».

Bloomberg заявляет, что спутниковая связь в чрезвычайных ситуациях вряд ли будет доступна до следующего года. И вполне возможно эти функции могут быть изменены или отменены.

Отметим, что на днях аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), известный своими точными прогнозами о продуктах Apple, утверждал, что iPhone 13 будет поддерживать спутниковую связь.