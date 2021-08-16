Bloomberg: новинки Apple на осенней презентации

Известный обозреватель и редактор Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) подробно рассказал о премьерах устройств компании Apple на предстоящей осенней презентации. Планируются релизы новых iPhone, Apple Watches, новой версии AirPods, нового iPad mini, а также прошедших переработку дизайна MacBook Pro.

Выпуск iPhone 13 станет переходом от базовой серии смартфонов Apple к S-версии. Главным нововведением линейки на этот раз станет дисплей с частотой обновления 120 Hz. Кроме того, устройства получат процессор Apple A15 Bionic (5-нм техпроцесс второго поколения) и режим записи видео ProRes с возможностью размытия фона. Новинки также получат поддержку функции Always-on Display. Будут использоваться более совершенные дисплеи с вырезами меньших размеров для селфи-модулей.

Помимо смартфонов, компания представит гарнитуру AirPods 3, дизайн которой будет схож с Pro-линейкой. Аксессуар получит эргономичную форму и укороченную ножку. Ожидаются обновленные iPad mini с дисплеями большего размера, более тонкими рамками и повышенной производительностью, а также Watch Series 7 с более «плоскими» и усовершенствованными дисплеями и также повышенной производительностью.

Что касается линейки MacBook Pro с Mini-LED дисплеями, обновленным дизайном и процессором Apple M1X, то для них компания подготовит отдельное мероприятие. По словам Гурмана, их представят ко второй годовщине анонса 16-дюймового MacBook Pro, уже имеющегося в продаже и использующего процессор Intel. В последний раз линейку обновляли в ноябре 2019 года.