Благодаря установке более 50 базовых станций Nar расширил свою сеть

Стремясь обеспечить население качественным и высокоскоростным интернетом за счет расширения своей сети по всей стране, Nar за первые шесть месяцев 2021 года установил более 50 новых базовых станций. В результате увеличения количества базовых станций с технологией LTE/LTE-A в стране количество пользователей Nar 4G увеличилось на 28%. Кроме того, объем трафика данных, передаваемого по технологии LTE, увеличился на 23%.

Следует отметить, что в этом году Nar начал расширять диапазон действия своей сети на освобожденных территориях. Базовые станции с технологиями 2G, 3G и 4G уже запущены в Шуше, Ходжавендском (включая Гадрутскую дорогу) и Джебраильском районах. Отметим, что Nar охватывает 99,9% населения страны и 90% территории страны с более чем 8780 базовыми станциями.