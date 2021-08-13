Bentley представил электрифицированный седан Flying Spur от ателье Mulliner

Британский автопроизводитель Bentley Motors представил специальную версию седана Flying Spur, созданную в его подразделении Mulliner, которое является старейшем в мире кузовным ателье.

Bentley Flying Spur Mulliner позиционируется как «исключительно роскошный» четырехдверный автомобиль класса Grand Tourer. Это первый электрифицированный автомобиль Bentley Mulliner.

Седан может быть оснащен гибридной силовой установкой V6 Hybrid на базе 2,9-литрового V6, обеспечивающей разгон до 100 км/ч за 4,3 секунды, а также бензиновыми восьми- и двенадцатицилиндровыми двигателями V8 или W12 на 4 и 6 литров, обеспечивающими разгон до 100 км/ч за 4,1 секунды и 3,8 секунды соответственно.

Автомобиль получил массу эксклюзивных деталей, подчеркивающих его роскошь. В числе таких деталей – 22-дюймовые полированные колесные диски Mulliner, окрашенные в серый цвет, с самовыравнивающимися центральными эмблемами, сохраняющими вертикальное положение при движении. Решетка радиатора Double Diamond и хромированная нижняя передняя решетка гармонируют с оригинальными решетками Mulliner на крыльях и корпусами наружных зеркал заднего вида с матовым покрытием серебристого цвета. Легендарная эмблема марки Bentley, крылатая литера «B», получила электропривод выдвижения и складывания, а также подсветку. Также подсветкой обзавелись накладки порогов.

Уникальная внутренняя отделка ручной работы предлагается в восьми вариантах трехцветных комбинаций Mulliner. Изысканную отделку места водителя дополняют окантовка акцентного цвета и уникальная вышивка Mulliner на сшитых вручную сиденьях.

Классический стиль Bentley прослеживается и на приборной панели со светодиодной подсветкой, для которой была разработана новая эксклюзивная графика Mulliner. Дополняют роскошную атмосферу салона поворотный дисплей Bentley, спортивные накладки на педалях, 3-спицевое рулевое колесо с подогревом и двухцветной отделкой и панорамный люк в крыше.