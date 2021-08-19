Baidu представил концептуальный автомобиль Apollo без руля и педалей

Китайская компания Baidu представила концептуальный автомобиль Apollo с автопилотом пятого уровня. Это значит, что искусственный интеллект полностью контролирует управление, вмешательство человека вообще не требуется. Об этом сообщает Autohome.

В салоне «робомобиля» нет никаких устройств управления, ни рулевого колеса, ни педалей. Экстерьер Apollo выделяется прозрачной крышей с автоматическим затемнением, большими электрическими дверями, открывающимися вверх. Кроме того, модель получила цифровую панель для вывода различных сообщений.

Внутри салона по центру передней панели расположен огромный изогнутый дисплей информационно-развлекательного комплекса. Автомобиль также укомплектован системой распознавания голоса, лиц, а также жестов людей. Предполагается, что Apollo научится «запоминать предпочтения пассажиров и действовать с учетом различных сценариев».

Пока нет информации о серийном выпуске данной модели. В первой половине 2021 года уже Baidu запустила собственный сервис такси без водителя под названием Go Robotaxi, который открыл свои филиалы в Пекине, Чанша, Гуанчжоу и Цанчжоу. Машины, передвигающиеся в автономном режиме, уже перевезли более 400 тыс. пассажиров и проехали более 14 млн. км.