AzInTelecom продолжает практическую программу с Университетом «ADA»

ООО AzInTelecom, действующее при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий, в этом году также продолжает совместную практическую программу с Университетом «ADA».

Цель программы, проводимой по двум направлениям (летней и производственной практике) — подготовить грамотных и опытных кадров в сфере ИТ и бизнеса, предоставить студентам возможность познакомиться с рабочим процессом, развить технические и личные навыки. В настоящее время отобранные студенты Университета «ADA», получающие образование по направлению «Бизнес» и «Технологии», и прошедшие собеседования, проходят программу производственной практики и летнюю практическую программу в ООО AzInTelecom.

Студенты улучшают свои профессиональные навыки, проходя практику у профессионалов ООО AzInTelecom, что играет важную роль в принятии правильного выбора в их будущей карьере. В будущем планируется, что студенты наряду с бизнесом и технологиями, будут проходить практику в других областях.

Напомним, что ООО AzInTelecom является первой зоной доступности в Азербайджане и регионе Южного Кавказа, имеющей сертификаты соответствия TIER III, ISO 20000, ISO 22301 и ISO 27001.