Azercell расширяет сеть на освобожденных территориях!

Освобождение родных земель в итоге великой победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне прошлого года, открыло новый этап в жизни нашей страны. Сегодня в Карабахе уже реализуются проекты государственного уровня по реконструкции и восстановлению жизнеобеспечения.

Следуя по стопам нашей славной армии, команда Azercell смогла запустить сеть 4G на освобожденных исторических землях, начиная с Джебраильского района, а также в древнем городе Шуша. Azercell продолжает интенсивное строительство инфраструктуры мобильной связи, которая станет необходимой платформой для быстрого развития освобожденных от оккупации земель. Таким образом, в Карабахе и на прилегающих территориях введено в эксплуатацию более 60 базовых радиостанций Azercell, поддерживающих стандарты 2G/3G/4G. Сетью Azercell уже охвачены Шуша, Агдам, Физулинский, Джебраильский, Зангеланский, Губадлинский и Кельбаджарский районы, поселки Истису, Гадрут, Суговушан, многие села Ходжавендского, Лачинского и других районов.

Следует отметить, что Президент Азербайджанской Республики подписал распоряжение о разработке концепций «Умный город» и «Умная деревня». Azercell, в свою очередь, готов поддержать любую деятельность в этом направлении.

Azercell ставит перед собой задачу по стремительному расширению сети нового поколения на освобожденных территориях и выводу ее на полную мощность с целью обеспечения мобильным интернетом и современными услугами связи население, возвращающееся на эти территории.