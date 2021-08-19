Azercell получил международную золотую премию Gold STEVIE Award 2021 International Business Awards

ООО «Azercell Telecom» стало обладателем золотой награды Stevie в категории «Самая инновационная компания года» 18-й ежегодной международной бизнес-премии за готовность применять концепцию сенсоров с низким энергопотреблением на основе технологий Интернета вещей (IoT).

Azercell стал первой компанией, реализовавшей эту концепцию в Азербайджане. Для поддержки этого типа сенсоров и устройств операторы мобильной связи предлагают функцию «крупномасштабной сети с низким энергопотреблением» в сети LTE (NB-IoT — Narrow-Band Internet of Things). Azercell Telecom также применил эту возможность к своей сети, провел необходимые испытания и подготовил сеть для предоставления услуг и сотрудничества своим абонентам.

Эта инициатива компании была оценена жюри как впечатляющее достижение в воплощении в жизнь технологии, которая помогает человечеству жить и работать в более комфортной, «умной» среде благодаря возможностям, предоставляемым IoT. Комментируя столь высокую оценку международного жюри, президент ООО «Azercell Telecom» Зарина Зейналова отметила, что легкий доступ к использованию технологий в больших городах и небольших селах является одним из ключевых приоритетов компании. З. Зейналова также подчеркнула готовность Azercell оказать поддержку правительству во внедрении IoT. Это также включает в себя оснащение освобожденных территорий в Карабахе технологиями в рамках Государственной программы «Умный город» и «Умное село».

Победители премии Stevie Award определялись по средним оценкам более 260 руководителей во всем мире, которые участвовали в процессе судейства с июня по начало августа. В этом году на рассмотрение по широкому кругу категорий было представлено более 3700 номинаций от организаций всех размеров и практически из всех отраслей.

Отметим, что в прошлом году ведущий оператор стал трехкратным обладателем всемирно известной премии STEVIE 2020. Azercell завоевал титул «Телекоммуникационная компания года» среди сотен компаний и получил Золотую награду. Azercell также получил бронзовую награду в номинациях «Самая инновационная компания года» и «Компания с самой ценной корпоративной ответственностью».

International Business Awards (IBA) — это ведущая в мире программа бизнес-наград. В разные годы в число победителей этого международного конкурса входили такие уважаемые компании, как Google, Microsoft Corporation, Turk Telecom, Vodafone Turkey, Etisalat, Dell Technologies, Maersk Company, HP Inc., UNESCO ICHCAP, IBM и др.

В виду продолжающегося кризиса COVID-19 премия «STEVIE» будет представлена победителям на виртуальной церемонии, которая будет проходить в декабре.