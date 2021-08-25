«Азербайджанские Авиалинии» внедряют систему управления доходами Amadeus

ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) перешло на новую систему оптимизации операций и прибыли — Amadeus SRM (Amadeus Segment Revenue Management). Новое решение позволит «Азербайджанским Авиалиниям» оценивать и оптимизировать доходность на всей маршрутной сети авиакомпании.

Система управления доходами Amadeus SRM предоставит возможность точного прогнозирования будущего спроса, а также понимания характера отмен или неявок пассажиров за год до поездки. Это решение обеспечит надежность, четкость и достоверность прогнозов, а также оперативную адаптацию к меняющимся экономическим условиям. Amadeus SRM предлагает динамичное решение с оптимизацией в режиме реального времени, которое стало необходимым для создания более эффективной и прибыльной сети.

«Внедрение самых последних цифровых решений и постоянное совершенствование — ключевые принципы в политике Национального авиаперевозчика Азербайджана. Решения Amadeus для авиакомпаний — одни из наиболее современных и гибких в этой сфере. Мы заключили долгосрочное соглашение с Amadeus и, я уверен, это сотрудничество позволит оптимизировать и автоматизировать наши рабочие процессы» — сказал президент AZAL Джахангир Аскеров.

«Азербайджанские Авиалинии» стали первым заказчиком Amadeus SRM среди стран региона. Внедрение данного решения — следующий шаг на пути успешной интеграции решений Amadeus Airline, начатой в феврале 2020 года.

«Я рад приветствовать AZAL в семье пользователей решений Amadeus по управлению доходами. Amadeus SRM основана на мощных научных данных, предотвращающих снижение доходов и предоставляющих помощь авиакомпаниям в продаже пассажирских мест по правильной цене нужному клиенту в нужное время. Она состоит из передовых инструментов моделирования, которые в будущем позволят AZAL предлагать самые конкурентоспособные цены в режиме реального времени по всем каналам продаж и под полным контролем авиакомпании» — отметил вице-президент Amadeus по странам Ближнего Востока, Турции и Африки Махер Кубаа.

Ожидается, что в скором времени «Азербайджанские Авиалинии» начнут внедрение системы Amadeus Group Manager — портала для туристических агентств, позволяющего достичь еще более высокого уровня управления бизнесом группы авиакомпаний.