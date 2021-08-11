Audi показала концепт роскошного электрокара Skysphere

Компания Audi показала концептуальный электрокар Skysphere. Отмечается, что дизайнеры вдохновлялись Audi Horch 853, созданной в 1931 году. Skysphere представляет собой электрический двухдверный кабриолет. Как поясняет сама компания, это «новое представление Audi о прогрессивной роскоши».

Вес автомобиля составляет 1.8 тонны при длине 4.94 метра. Но в режиме Grand Touring электрокар активирует автопилот и удлиняется еще больше — до 5.19 метра. Салон становится более просторным и позволяет водителю расслабиться во время поездки. В этом режиме рулевое колесо и педали скрываются в специальной нише. Водитель может выбирать режим движения нажатием кнопки.

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Электромотор Skysphere имеет мощность 465 киловатт (632.4 л.с.) и 750 Нм крутящего момента. Разгон с 0 до 100 км/ч происходит всего за 4 секунды. Автономность достигает 500 км. Привод задний.

Также можно отметить адаптивную пневмоподвеску с возможностью уменьшения дорожного просвета на 10 мм и фирменные диски диаметром 23 дюйма.

Электрокар Audi Skysphere покажут 13 августа на Monterey Car Week в Калифорнии.