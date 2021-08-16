ASUS представила игровые смартфоны ROG Phone 5s и 5s Pro

Компания Asus представила два новых игровых смартфона Asus ROG Phone 5s и 5s Pro, которые являются улучшенными версиями выпущенных весной ROG Phone 5 и ROG Phone 5 Pro.

Смартфоны получили 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2448 × 1080 пикселей, частотой обновления 144 Hz, частотой опроса сенсорного слоя 360 Hz и задержкой 24 мс. Заявлены время отклика 1 мс, поддержка HDR10, 151% цветового пространства sRGB и 111% DCI-P3. Версия ROG Phone 5s Pro снабжена цветным дисплеем Vision PMOLED на задней панели. Также имеется логотип Republic of Gamers с RGB-подсветкой.

Главное отличие устройств от предшественников — аппаратная платформа. Вместо процессора Qualcomm Snapdragon 888 теперь применяется чип Snapdragon 888 Plus. Кроме того, на 20% увеличилась производительность блока AI Engine, отвечающего за алгоритмы искусственного интеллекта. ROG Phone 5s получил 8, 12 или 16 Gb ОЗУ и накопитель на 128 или 256 Gb. Модель ROG Phone 5s Pro оснащается до 18 Gb оперативной памяти LPDDR5 и до 512 Gb флеш-памяти UFS 3.1.

Основная камера представлена датчиками на 64, 13 и 5 Мп, фронтальная камера разрешением 24 Мп. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 6000 с поддержкой быстрой 65-ваттной подзарядки. Смартфоны функционируют на базе операционной системы Android 11 с фирменной надстройкой ZenUI 8/ROG UI.

В стандартную комплектацию ROG Phone 5s Pro входит кулер, зарядное устройство и чехол. У ROG Phone 5s кулера в коробке нет. Новинки совместимы с другими аксессуарами предшественников. Стоимость устройств не называется.