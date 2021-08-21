ASUS Chromebook Detachable CZ1: планшет с процессором MediaTek Kompanio 500 и ударопрочным корпусом

Ассортимент планшетов компании ASUS пополнился моделью Chromebook Detachable ZC1, которая превращается в ноутбук посредством присоединяемой клавиатуры с трекпадом. Устройство ориентированно в первую очередь на учащихся.

Планшет оснащен 10,1-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD, есть поддержка стилуса. Chromebook Detachable CZ1 получил защищенный от ударов корпус (стандарт MIL-STD-810H) и процессор MediaTek Kompanio 500, который сочетает четыре ядра Cortex-A73 и четыре Cortex-A53. За обработку графики отвечает GPU Mali-G72. Объем оперативной памяти LPDDR4X составляет 4 Gb, емкость накопителя eMMC — 64 или 128 Gb.

В оснащение входят аккумулятор емкостью 27 Втч (до 11 часов непрерывной работы), порт USB Type-C, 3,5-мм разъем для наушников, основная и фронтальная камеры разрешением 8 Мп и 2 Мп соответственно. Устройство поставляется с 45-Вт зарядным устройством, обеспечивающим быструю зарядку.

Цена и дата начала продаж планшета ASUS Chromebook Detachable CZ1 будут объявлены позже.