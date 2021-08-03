AnTuTu назвал самые производительные флагманы и смартфоны среднего класса июля

Команда разработчиков бенчмарка AnTuTu опубликовала рейтинги самых производительных Android-смартфонов среди флагманов и устройств среднего класса по итогам июля 2021 года.

В первую десятку топовых устройств попали только модели с процессором Snapdragon 888. Лидером рейтинга самых производительных флагманов стал смартфон Xiaomi Black Shark 4 Pro, набравший 854439 балла. На втором месте — Nubia Red Magic 6 Pro (831163), а замыкает тройку лидеров OnePlus 9 Pro (822338).

В Топ-10 также вошли OPPO Find X3 Pro, Realme GT, OnePlus 9, Vivo X60 Pro +, iQOO 7, Meizu 18 и Xiaomi Mi11 Ultra.

За лидерство июльского тестирования устройств среднего класса боролись гаджеты с процессорами разных производителей. Рейтинг возглавил Xiaomi Mi 11 Lite 5G с результатом 531960 баллов. На втором месте находится Honor 50 Pro, на третьем – Honor 50.

Далее в рейтинге AnTuTu идут OPPO Reno6 5G, Redmi 10X 5G, Realme Q3 Pro, OPPO K9 5G, iQOO Z3, Huawei nova 8 Pro и nova 8.