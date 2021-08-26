Анонсирован полный перезапуск Saints Row

На Gamescom 2021 анонсирован полный перезапуск экшен-серии Saints Row от студии Volition. Разработчики игры «практически все создали с нуля».

Действие игры разворачивается в Санто-Илесо, вымышленном городе на Юго-Западе США. Отмечается, что это самый большой и насыщенный открытый мир в серии. Для исследования доступны 9 районов, которые контролируются разными бандами. В открытом мире есть деловой квартал, пустынные окрестности, роскошный пригород и трущобы.

Главные герои Saints Row — четверо друзей, основавших банду «Святых». Игроку достанется роль Босса — лидера организации, которого можно полностью кастомизировать.

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В игре нет мультиплеера, но всю игру можно пройти в кооперативном режиме для двух игроков. Также доступен кроссплей между старыми и новыми консолями.

Saints Row выйдет 25 февраля 2022 года на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК (эксклюзив Epic Games Store).