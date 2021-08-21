AMD запустила новый open source портал Infinity Hub

Компания AMD запустила Infinity Hub, новый портал для проектов с открытым исходным кодом, которые используются в HPC. Это не первая инициатива компании в данной области.

На портале выложены программные пакеты для графических процессоров и руководства по их развертыванию. Охвачены сферы высокопроизводительных вычислений, искусственного интеллекта, машинного обучения и других научных областей.

Присутствуют пакеты для биомолекулярного моделирования с участием сотен миллионов частиц, для параллельных расчетов теории решетчатого поля, для квантовой химии и физики твердого тела, для тензорных вычислений, для моделирования распространения акустических и упругих волн, а также сейсмических волн в глобальном или региональном (континентальном) масштабе.

В первую очередь портал предполагает адаптацию существующего программного обеспечения для платформы Radeon Open Compute (ROCm), а не создание его с нуля.

Выложенные пакеты работают на высокопроизводительных графических ускорителях AMD Instinct MI100 и AMD Radeon Instinct MI50, а также на некоторых ускорителях Radeon потребительского сегмента.

Отмечается, что AMD стремится сделать Infinity Hub ресурсом, который упростит развертывание рабочих нагрузок HPC на ускорителях вычислений.