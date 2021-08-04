AMD представила графические карты Radeon Pro W6800X, W6900X и двухпроцессорную W6800X Duo для Apple Mac Pro

Компания AMD представила новую серию профессиональных графических ускорителей Radeon Pro W6000X на архитектуре RDNA 2. В состав серии вошли три модели: W6900X, W6800X и W6800X Duo.

Младшей новинкой серии является Radeon Pro W6800X. Это аналог игровой RX 6800 с теми же 3840 потоковыми процессорами, но с удвоенным объемом памяти. Карта получила 32 Gb памяти GDDR6 с шиной 256 бит, а также 128 Mb быстрой буферной памяти Infinity Cache. TDP составляет 300 Вт.

Модель Radeon Pro W6900X является аналогом игровой RX 6900 XT с теми же 5120 потоковыми процессорами, но снова с увеличенным до 32 Gb объемом памяти. TDP также составляет 300 Вт.

Необычной новинкой является Radeon Pro W6800X Duo — она построена на базе двух графических процессоров Navi 21. GPU объединены с помощью проприетарной шины AMD Infinity Fabric. Благодаря этому общее количество вычислительных блоков составляет 120 штук, а количество потоковых процессоров — 7680.

Каждый GPU содержит по 32 Gb памяти. Разрядность шины каждого стека памяти составляет 256 бит, а общий объем кеш-памяти Infinity Cache — 256 Mb. Из-за сложности использования двух GPU на одной печатной плате и низкого уровня TDP, которое составляет 400 Вт, графические чипы новинки работают на заниженной до 1979 MHz частоте.

Производительность (FP32) составляет 16, 22 и 30,2 TFLOPS соответственно. Данная серия видеокарт является эксклюзивной для Apple Mac Pro. Они поставляются в составе специального модуля MPX. Возможность установки модели Radeon Pro W6800X обойдется в 2400 долларов. За Radeon Pro W6900X придется заплатить 5600 долларов, а за Radeon Pro W6800X Duo – 4600 долларов.