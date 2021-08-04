Amazon выплатит покупателям по 10 долларов за отпечатки ладоней

В 2019 году компания Amazon запатентовала технологию, позволяющую оплачивать товары, поднеся ладонь к биометрическому сканеру. Сейчас такие сканеры установлены в офлайн-магазинах Amazon Go в нескольких штатах США, включая Вашингтон, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Мэриленд и Техас.

Стало известно, что Amazon раздаст купоны на 10 долларов покупателям, которые в ее магазинах без касс отсканируют ладонь и привяжут отпечаток к своему аккаунту в интернет-магазине, об этом пишет TechCrunch. Купоны покупатели смогут потратить на покупки в Amazon.

Привязка отпечатка ладони к аккаунту позволит компании использовать историю покупок и другие данные покупателя для таргетинга рекламы и подбора рекомендаций для него. Эксперты опасаются, что собранные данные могут быть использованы для слежки.

Amazon утверждает, что сканирование ладони позволяет «зафиксировать ее мельчайшие характеристики» в виде линий и даже узора вен и создать «нечто вроде подписи», которую можно сохранить в облаке и использовать для подтверждения личности при покупке. Компания уверяет, что биометрические данные хранятся надежно и будут уничтожены, если покупатель решит удалить свою учетную запись или же не будет пользоваться функцией в течение двух лет.

Представитель компании Amazon отказался комментировать предложение об обмене отпечатков на купоны.

Эту идею раскритиковал исполнительный директор нью-йоркского проекта по надзору за технологиями наблюдения (Surveillance Technology Oversight Project) Альберт Фокс Кан.

«Мрачное будущее научной фантастики настало. Ужасно, что Amazon просит людей продавать свое тело, но еще хуже, что люди делают это по такой низкой цене», — заявил эксперт.

Он также отметил, что биометрические данные – это единственный способ, с помощью которого компании и правительства могут постоянно отслеживать людей.

«Вы можете изменить свое имя, номер социального страхования, но не можете внести изменения в отпечаток ладони. Чем больше мы нормализуем эту практику, тем труднее от них будет убежать», — подчеркнул он.

Источник напоминает, что созданная Amazon технология распознавания лиц Rekognition, которой пользовалась полиция, стала предметом судебных исков, в которых утверждалось, что она нарушает законы, запрещающие использование личных биометрических данных без разрешения.