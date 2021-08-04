Activision разрабатывает новую мобильную игру Call of Duty

Компания Activision Publishing, Inc. создала новую команду, которая будет заниматься «Call of Duty Mobile AAA». Команда будет отвечать за разработку лучших на рынке мобильных игр.

«Мы построили собственную студию мобильных игр и активно набираем сотрудников в Beenox и Activision Shanghai, которые совместно возглавляют новый неанонсированный мобильный проект во франшизе Call of Duty, который нам очень нравится».

«Наш первый проект — это новая AAA-игра для мобильных устройств во франшизе Call of Duty, и мы ищем талантливых специалистов, работающих с мобильными устройствами, консолями и ПК, которые увлечены своей работой и разделяют нашу веру в то, какими могут и должны быть AAA-игры на мобильных устройствах».

Call of Duty Mobile пользуется большой популярностью. Ожидается, что в 2021 году игра заработает около 1 млрд. долларов.