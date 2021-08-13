13 августа вице-председателя Samsung Electronics выпустят из тюрьмы

В эту пятницу, 13 августа, вице-председателя Samsung Electronics и фактического главу компании Ли Чжэ Ёна (Lee Jae-yong) планируют выпустить из тюрьмы. Комитет Министерства юстиции Южной Кореи решил условно-досрочно освободить его, сообщает Bloomberg.

Об этом решении заявил заместитель министра юстиции Южной Кореи Кан Сон Кук (Kang Sung-kook) на специальном брифинге сегодня, 9 августа. Все предусмотренные законом формальности будут соблюдены.

Топ-менеджера отпустят за два дня до национального праздника — Дня освобождения, который отмечается 15 августа. Южнокорейский Минюст учел «эмоции в отношении общества и его [Ли Чжэ Ена] поведение во время заключения», а также влияние пандемии коронавируса на национальную и мировую экономику.

Внук основателя Samsung Electronics, миллиардер Ли Джэ Ён уже провел за решеткой 18 месяцев, что превышает 60% общего срока наказания, а потому может претендовать на досрочное освобождение. Суд отправил его за решетку по обвинениям во взяточничестве и манипуляциям с активами компании, назначив срок лишения свободы в два с половиной года.

Его признали виновным в даче взятки в размере 8,6 млрд. вон (около 7,8 млн. долларов) подруге экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе. Помимо этого, его обвиняли в незаконных действиях для захвата контроля над компанией. Это стало вторым тюремным сроком для руководителя Samsung: до этого он уже провел год в заключении, его отпустили в 2018 году.

В мае освободить фактического главу Samsung попросил бизнес из США — Американская торговая палата в Южной Корее. Она связала ходатайство с мировым кризисом в поставках процессоров. Бизнес и политики призывали Сеул освободить Ли Чжэ Ёна, учитывая нехватку процессоров и роль Samsung в заключении сделки о поставке вакцин от COVID-19 из США, отмечает Bloomberg.

В отношении Ли Чжэ Ёна продолжит действовать пятилетний запрет на трудоустройство, которое не позволит ему руководить компанией, если не будет также отменен, добавляет агентство.