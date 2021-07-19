Zoom покупает разработчика облачного ПО Five9 за 14,7 млрд. долларов

Американская компания Zoom Video Communications объявила о соглашении по покупке разработчика облачного ПО Five9 для развития собственного сервиса облачной телефонии Zoom Phone. Об этом сообщается на сайте компании. Стоимость сделки оценивается около 14,7 млрд. долларов.

В рамках соглашения одна акция Five9 будет обменена на 0,5533 акции Zoom класса A. Закрытие сделки ожидается ориентировочно в первой половине 2022 года.

Генеральный директор Zoom Эрик Юань (Eric Yuan) называет Five9 подходящим сервисом, чтобы «улучшить платформу». Ровэн Троллоп (Rowan Trollope) станет президентом Zoom и продолжит работу в качестве генерального директора Five9.

В числе продуктов, которые предлагает Five9 сейчас на своем сайте – это программное обеспечение для колл-центров, ассистенты для поддержки клиентов и сервисы для контроля за сотрудниками.