За второй квартал инвестиционная группа Ротшильдов утроила вложения в биткоин

Компания Rothschild Investment Corp, управляющая активами на сумму более 1 млрд. долларов, с апреля втрое увеличила вложения в биткоин через фонд Grayscale GBTC, пишет bits.media.

Благодаря отчету в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) стало известно, что компания владеет 141405 акций Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). При этом в апрельском отчете количество акций составляло 38346 штук. Каждая акция GBTC равняется 0.000939767 BTC, получается, что группа Ротшильдов владеет 132₿. По текущему курсу это около 4.1 млн. долларов.

Помимо этого, компания по управлению активами инвестировала в фонд на Эфириум — Grayscale Ethereum Trust. В этом случае количество купленных акций заметно меньше — 6244.

По всей видимости, падение курса не слишком беспокоит руководителей Rothschild Investment Corp. Как считает генеральный директор Grayscale Майкл Сонненшайн (Michael Sonnenshein), крупные инвесторы редко обращают внимание на краткосрочные колебания курсов.

Но по сравнению с общим объемом управляемых группой Ротшильда активов, вложения в криптовалюты с ее стороны остаются крайне незначительными. Это подтверждают и аналитики Glassnode, которые отметили снижение притока институционального капитала в канадский Purpose Bitcoin ETF.