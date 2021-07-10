Южная Корея возглавляет рейтинг стран с самым быстрым 5G-интернетом

Аналитики SpeedCheck проанализировали скорость мобильных сетей пятого поколения по всему миру. Согласно отчету, средняя скорость интернета стандарта 5G в Южной Корее составляет 449 Мбит/с. Данные были получены в ходе тестов, проходящих с февраля по март 2021 года. На втором месте с большим отрывом находится Тайвань, где этот показатель составляет только 135,36 Мбит/с. На третьем — Великобритания, где в среднем скорость 5G равна 126,49 Мбит/с.

Аналитики также провели анализ цен за 1 Gb мобильного интернета. Сообщается, что пользователи в США платят примерно 1,5 доллар за 1 Gb, в то время как жители Южной Кореи за этот же объем — 2,3 доллара.

Как оказалось, Китай, где активнее всего внедряют новую технологию, вообще не попал в составленный рейтинг.