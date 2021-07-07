Xiaomi Mi 11 стал официальным смартфоном фильма «Черная вдова»

В преддверии премьеры фильма Black Widow («Черная вдова») компания Xiaomi в партнерстве с Marvel Studios запустили рекламную кампанию — Xiaomi Mi 11 стал официальным смартфоном фильма. Рекламная кампания проходит одновременно с семи странах Европы.

Кроме того, опубликован новый трейлер, демонстрирующий основные особенности смартфона и нарезку моментов из фильма.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Xiaomi Mi 11 получил 6,81-дюймовый экран-AMOLED, при разрешении 2К (3200 х 1440 пикселей). Дисплей поддерживает частоту обновления изображения 120 Hz и частоту опроса сенсорного слоя 480 Hz. Аппаратная основа – процессор Snapdragon 888. Устройство получило оперативную память LPDDR 5 и флеш-память UFS 3.1. Основная камера тройная: 108 Мп сенсор с оптической стабилизацией, дополнительно установлены датчики изображения разрешением 13 и 5 Мп.

Смартфон поддерживает 55-ваттную проводную и 50-ваттную беспроводную зарядку, а также обратную беспроводную зарядку мощностью 10 Вт. Емкость аккумуляторной батареи составляет 4600 мАч. Гаджет работает под управлением MIUI 12 на базе Android 11.