Xiaomi анонсировала маршрутизатор Redmi AX3000 с поддержкой Wi-Fi 6

Компания Xiaomi официально анонсировала новый маршрутизатор Redmi AX3000. Особенностями роутера стали поддержка стандарта Wi-Fi 6, а также наличие нового поколения чипов Qualcomm в паре с четырьмя независимыми усилителями сигнала.

Redmi AX3000 оснащен 256 Mb памяти и поддерживает полосу пропускания 160 MHz, которая совместима с рядом других маршрутизаторов Xiaomi и Redmi, что позволяет ему выстраивать гибридную сеть Mesh.

Маршрутизатор отличается минималистичным одноцветным корпусом с четырьмя антеннами. Также он поддерживает систему Xiaomi Easy Connect.

Полноценная презентация состоится завтра.