Xbox Series X/S стали самыми продаваемыми консолями Microsoft

В своем финансовом отчете за четвертый квартал Microsoft сообщила, что текущее поколение игровых приставок Xbox показали рекордную скорость продаж среди всех игровых систем корпорации.

«Xbox Series S и Series X являются нашими самыми быстро продаваемыми консолями за всю историю: на сегодняшний день продано больше консолей, чем за любое предыдущее поколение».

Точных показателей Microsoft не приводит, но есть сторонние подсчеты, говорящие о 6,5 млн. проданных приставок Xbox Series на конец июня. Для сравнения, линейка Xbox One за такой же период продалась в количестве 5,7 млн. консолей, а Xbox 360 — 5 млн.

Отмечается, что отныне Microsoft будет тратить больше времени и средств на развитие игрового направления и продвижение Xbox Game Pass. Последний тем временем стремительно расширяется: по словам генерального директора компании Сатья Наделла (Satya Nadella), пользователи этого сервиса устанавливают на 40% больше новинок и проводят в них на 50% больше времени, чем те, кто не оформили подписку. Если в прошлом году аудитория Xbox Game Pass составляла 15 млн. человек, то в этом она выросла до 18 млн. геймеров.