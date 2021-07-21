WhatsApp позволит присоединяться к групповым звонкам после их начала

Команда разработчиков WhatsApp представила новую функцию, которая позволит присоединиться к голосовому или видеозвонку после начала разговора. Это означает, что при желании можно добавлять необходимых людей к разговору по мере необходимости. Ожидается, что эта функция будет востребована многими пользователями.

Принцип работы новой функции демонстрируется в видеоролике — чтобы подключиться к беседе, достаточно нажать кнопку «Присоединиться». Кроме того, на информационном экране можно будет увидеть, кто уже участвует в беседе, а кто был приглашен, но еще не присоединился. Как и другой контент, этот тип вызова будет иметь защиту сквозным шифрованием.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Аналогичная функция сейчас тестируется для групповых звонков в Zoom и Google Meet.

Новая функция станет доступна всем пользователям в следующий понедельник.