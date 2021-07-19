WhatsApp планирует внедрить шифрование резервных копий чатов в облаке

Как известно, в WhatsApp используется сквозное шифрование чатов — доступ посторонних к информации из переписки практически невозможен. Но резервные копии чатов, которые пользователи хранят в облаке, потенциально менее безопасны. В последней бета-версии мессенджера для Android под номером 2.21.15.5 появилась функция шифрования резервных копий чатов в облаке.

Новая функция должна обеспечить надежное резервное копирование истории чатов и медиафайлов, используемых в них. Сервис предупреждает, что если пользователь забудет свой пароль, он навсегда потеряет доступ к резервной копии и WhatsApp не сможет каким-либо образом помочь восстановить доступ. Пользователям, которых удовлетворяют эти условия, достаточно скачать бета-версию мессенджера или дождаться появления функции в общедоступной версии.

Помимо этого, сервис тестирует версию программного обеспечения, которая работает одновременно на нескольких устройствах и поддерживает сквозное шифрование независимо от того, используется ли смартфон пользователя или нет.