Вышла обновленная версия кнопочного телефона Nokia 6310

Компания HMD Global представила новую версию кнопочного телефона Nokia 6310, который считается классикой двадцатилетней давности. В свое время устройство завоевало огромную популярность среди пользователей благодаря строгому дизайну и высокой надежности.

Nokia 6310, который заключили в цветной пластиковый корпус, теперь вместо монохромного дисплея на шесть строчек оснащен увеличенным цветным экраном диагональю 2,8 дюйма.

За производительность отвечает процессор Unisoc 6531F, работающий при поддержке 8 Mb оперативной памяти. Емкость встроенной памяти — 16 Mb, расширить ее можно с помощью карты microSD объемом до 32 Gb. Новинка работает под управлением операционной системы Series 30+ (S30 +). Значки стали больше, также увеличился размер текста, что делает его более читаемым для пожилой аудитории.

На одном заряде аккумуляторной батареи емкостью 1150 мАч телефон способен проработать до 21,7 дня в режиме ожидания, или обеспечить около 19 часов телефонных разговоров. Как и оригинальная модель, новинка поставляется с предустановленной легендарной игрой «Змейка». Есть 0,3-Мп основная камера, светодиодная вспышка, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, поддержка двух SIM-карт и FM-радио. Телефон комплектуется зарядным устройством и кабелем microUSB. Стоимость Nokia 6310 – 60 евро.