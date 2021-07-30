30.07.2021

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Выручка Samsung за второй квартал составила 55,6 млрд. долларов

Samsung

Компания Samsung Electronics опубликовала отчет за второй квартал 2021 финансового года, который завершился у нее 30 июня.

За отчетный период выручка составила примерно 55,6 млрд. долларов, на 20% превзойдя показатель предыдущего года. Это рекордная выручка для второго квартала у компании.

Операционная прибыль составила 11 млрд. долларов — на 34% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль выросла на 73%, до 8,4 млрд. долларов.

В годовом выражении все подразделения Samsung показали рост. Отмечается значительный рост прибыли полупроводникового бизнеса благодаря росту поставок микросхем памяти и росту цен на них. Но продажи смартфонов в квартальном выражении снизились из-за дефицита комплектующих.

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