Второй квартал 2021 года для компании AMD был успешным

Компания AMD отчиталась за второй квартал 2021 финансового года. Выручка за отчетный период составила 3,850 млрд. долларов. Это на 99% больше чем за второй квартал прошлого года.

Валовая прибыль увеличилась с 44% до 48%. Операционная прибыль составила 831 млн. долларов, в годовом выражении увеличившись на 380%. Рост чистой прибыли — 352%. За второй квартал чистая прибыль составила 710 млн. долларов, год назад это значение составляло 157 млн. долларов.

Отмечается, что получению таких высоких финансовых показателей способствовало увеличение в продажах дорогих моделей процессоров Radeon, Ryzen и EPYC.