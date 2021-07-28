28.07.2021

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Второй квартал 2021 года для компании AMD был успешным

AMD

Компания AMD отчиталась за второй квартал 2021 финансового года. Выручка за отчетный период составила 3,850 млрд. долларов. Это на 99% больше чем за второй квартал прошлого года.

Валовая прибыль увеличилась с 44% до 48%. Операционная прибыль составила 831 млн. долларов, в годовом выражении увеличившись на 380%. Рост чистой прибыли — 352%. За второй квартал чистая прибыль составила 710 млн. долларов, год назад это значение составляло 157 млн. долларов.

Отмечается, что получению таких высоких финансовых показателей способствовало увеличение в продажах дорогих моделей процессоров Radeon, Ryzen и EPYC.

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