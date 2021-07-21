21.07.2021

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Во втором квартале IBM показала самый высокий рост выручки за последние три года

IBM

Компания IBM опубликовала результаты второго квартала 2021 финансового года, который у нее завершился 30 июня. Сообщается о наибольшем росте выручки за последние три года.

Прибыль и выручка IBM превзошли все ожидания аналитиков, благодаря чему ее акции выросли в цене в понедельник на расширенных торгах в Нью-Йорке на 4,3%.

Во втором квартале 2021 года выручка выросла на 3,4% до 18,75 млрд. долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Скорректированная прибыль на акцию (non-GAAP) составила 2,33 долларов.

Решение гендиректора компании Арвинда Кришны (Arvind Krishna) переключиться на быстрорастущий рынок облачных технологий и искусственного интеллекта в попытке модернизировать компанию, начило приносить первые плоды.

«Наблюдаемый нами рост очень обнадеживает. Это доказательство того, что наши клиенты переходят на платформу гибридного облака», — сказал в интервью Bloomberg финансовый директор IBM Джим Кавано (Jim Kavanaugh).

Подразделения IBM Global Business Services и Cloud and Cognitive Software показали рост доходов на 12% и 6% соответственно. Сегмент IBM Global Technology Services, включающий услуги инфраструктуры, облачных вычислений, аутсорсинг и услуги технической поддержки, принес компании 6,34 млрд. долларов. Подразделение Cloud and Cognitive Software, в которое входит Red Hat, принесло 6,10 млрд. долларов. Подразделение Global Business Services, включающее консалтинг, принесло 4,34 млрд. долларов. Выручка сегмента Systems (включает Systems Hardware и Operating Systems Software) составила 1,71 млрд. долларов.

 

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