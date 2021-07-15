Компания Vivo представила смартфоны среднего уровня S10 и S10 Pro с поддержкой мобильных сетей пятого поколения.

Обе модели оснащены 6,44-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Hz. Заявлено 98% охвата цветового пространства NTSC, есть поддержка HDR10+.

Смартфоны построены на базе процессора MediaTek Dimensity 1100 (до 2,6 GHz) с графическим ускорителем Mali-G77 MC9 и модемом 5G. Объем оперативной памяти составляет 8 или 12 Gb, а вместимость флеш-накопителя – 128 или 256 Gb.

Модель Vivo S10 получила тройную камеру в конфигурации 64, 8 и 2 Мп, Vivo S10 Pro – 108, 8 и 2 Мп. Оба аппарата располагают двойной селфи-камерой разрешением 44 и 8 Мп.

За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4050 мА·ч с поддержкой 44-Вт подзарядки. В оснащение также входят адаптеры Wi-Fi 6 802.11ac и Bluetooth 5.2, порт USB Type-C, контроллер NFC (только у S10 Pro) и сканер отпечатков пальцев. Габариты составляют 158,2 × 73,67 × 7,29 мм, вес — 173 гр. Устройства используют операционную систему Origion OS 1.0 на основе Android 11.

Стоимость смартфонов:

Vivo S10 в версии 8/128 Gb памяти – 433 доллара;

Vivo S10 в версии 8/256 Gb памяти – 464 доллара;

Vivo S10 Pro в версии 8/128 Gb памяти – 618 долларов.

В продажу новинки поступят 23 июля.