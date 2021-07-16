Valve представила игровую консоль Steam Deck на платформе AMD

Компания Valve представила портативную игровую консоль Steam Deck, которая как ожидается, будет конкурировать с Nintendo Switch. Устройство получило мощный процессор, большой объем оперативной памяти и будет продаваться в нескольких версиях.

Консоль получила 7-дюймовую сенсорную ЖК-панель разрешением 1280 х 800 пикселей с кадровой частотой 60 Hz и яркостью 400 кд/м2.

Steam Deck оснащено гибридным процессором AMD APU, который включает четырехъядерный Zen 2 CPU и графику AMD RDNA 2. Объем оперативной памяти LPDDR5 составляет 16 Gb. Встроенной памяти может быть установлено 64 Gb (eMMC), 256 Gb (NVMe SSD) или 512 Gb (NVMe SSD). Есть возможность расширения при помощи карт microSD.

Заявлено, что аккумуляторная батарея Steam Deck мощностью 40 Вт·ч способна выдерживать от двух до восьми часов игры.

Консоль обладает двумя полноразмерными аналоговыми стиками с емкостными датчиками, двумя трекпадами с тактильной отдачей и чувствительностью к давлению, а также кнопками A B X Y, крестовиной, левым и правым аналоговыми триггерами, левым и правым бамперами, кнопками «Вид» и «Меню» и четырьмя назначаемыми кнопками. Также Steam Deck оборудован шестиосным гироскопом для управления движением.

Steam Deck предлагает функцию Quick suspend/Resume, которая позволяет поставить игру на паузу (консоль перейдет в спящий режим) и потом продолжить с места, где вы остановились. Работает приставка на операционной системе SteamOS 3.0, которая в свою очередь основана на Arch Linux. Также используется софт Proton для запуска Windows-игр на данной платформе. Пользователи смогут подключать к консоли мышь, клавиатуру, мониторы, устанавливать игры из других магазинов, обычный софт, пользоваться браузером и многое другое. Посмотреть, как работает системное меню, можно на официальном сайте Steam Deck.

Кроме того, Steam Deck оснащена беспроводными интерфейсами Bluetooth 5.0 с поддержкой контроллеров и других устройств (в том числе аудио) и Wi-Fi (2,4 GHz и 5 GHz). Звук в устройстве обеспечивают стереодинамики, а многоканальный звук можно подключить посредством DisplayPort через USB Type-C, стандартного USB Type-C или Bluetooth 5.0. Консоль может выводить изображение на большие экраны с разрешением до 8K при 60 Hz или 4K при 120 Hz.

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Отдельно от консоли будет предложена док-станция, которая позволит присоединяться к внешним дисплеям, проводной сети, периферийным USB-устройствам и источнику питания. Она имеет DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, RJ45, USB-C для подключения к приставке, USB-A 3.1 и два USB-A 2.0.

Устройство будет продаваться в нескольких вариантах:

с 64 Gb памяти и чехлом за 399 долларов;

с 256 Gb, чехлом и эксклюзивным набором профиля сообщества Steam за 529 долларов;

с 512 Gb, эксклюзивным чехлом, антибликовым стеклом, эксклюзивным набором профиля сообщества Steam и эксклюзивной темой для виртуальной клавиатуры за 649 долларов.

Valve Steam Deck поступит в продажу в декабре 2021 года в США, Канаде, ЕС и Великобритании. В других регионах продажи устройства ожидается в следующем году. Зарезервировать новинку можно будет уже с сегодняшнего дня.