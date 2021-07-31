В Telegram появились видеозвонки на 1000 зрителей и многое другое
Популярный мессенджер Telegram получил крупное обновление. Версия 7.9 приносит такие нововведения, как видеозвонки на 1000 зрителей, регулировка скорости воспроизведения видео, новый уровень видеосообщений и многое другое.
Групповые видеозвонки 2.0
В режиме видеоконференции могут одновременно транслировать видео с камеры или изображение с экрана до 30 участников. Теперь видеоконференции поддерживают до 1000 зрителей. Благодаря этому через Telegram можно смотреть трансляции лекций, концертов и других массовых мероприятий.
В одном из ближайших обновлений ограничение на количество зрителей будет снято.
Видеосообщения 2.0
Качество и разрешение изображения в видеосообщениях увеличено, добавлена возможность развернуть видео на всю ширину чата.
Если поставить видеосообщение на паузу, его можно перемотать назад или вперед, так что если вы что-то пропустили или не расслышали, то сообщение не придется пересматривать целиком.
Кроме того, запущенная на устройстве музыка теперь продолжает играть во время записи видеосообщения, а во время записи с задней камеры можно приблизить изображение, потянув двумя пальцами.
Ускорение видеозаписей
В обновленном видеоплеере можно замедлить или ускорить видеозапись, выбрав скорость 0.5, 1.5 или 2Х. На Android также поддерживается скорость 0.2x.
Трансляция экрана со звуком
В новой версии транслировать экран можно как в групповых видеозвонках, так и в звонках между двумя пользователями. При этом транслируется не только изображение, но и звук с вашего устройства.
Автоудаление сообщений через месяц
Таймер автоматического удаления сообщений в чатах теперь можно установить на 1 месяц (в дополнение к 1 дню и 1 неделе).
Размер кисти в медиаредакторе
В медиаредакторе можно добавить рисунок, текст или стикер к фотографии или видеозаписи перед отправкой. Чтобы было удобнее рисовать небольшие детали, при изменении масштаба теперь изменяется и размер кисти.
Анимации на заблокированном экране
Добавлены новые анимации для блокировки и разблокировки приложения по пин-коду. Если вы используете анимированный фон, он будет отображаться и на экране разблокировки.
Новый механизм восстановления пароля
Новые уведомления в настройках позволят проверить, что вы точно помните свой пароль для двухэтапной аутентификации. При наличии доступа к вашей учетной записи в Telegram, вы сможете изменить пароль, даже если забыли старый и не указали электронную почту для восстановления. Сброс пароля займет 7 дней — в течение этого срока операцию можно отменить с любого из ваших устройств.
Улучшения встроенной камеры на iOS
Теперь можно выбрать уровень приближения от 0.5 до 2Х при съемке видеозаписей и фотографий, если ваше устройство это поддерживает.
Другие нововведения для iOS
- При пересылке сообщений можно нажать кнопку «Выбрать» и отправить сообщение сразу нескольким адресатам.
- Чтобы выделить несколько чатов (например, для отправки в архив или удаления), нужно провести по списку чатов двумя пальцами.
- Когда вы проматываете историю переписки в групповом чате, фотографии участников всегда будут видны рядом с сообщениями, чтобы было удобнее ориентироваться.
Новые анимированные эмодзи