В Telegram появились видеозвонки на 1000 зрителей и многое другое

Популярный мессенджер Telegram получил крупное обновление. Версия 7.9 приносит такие нововведения, как видеозвонки на 1000 зрителей, регулировка скорости воспроизведения видео, новый уровень видеосообщений и многое другое.

Групповые видеозвонки 2.0

В режиме видеоконференции могут одновременно транслировать видео с камеры или изображение с экрана до 30 участников. Теперь видеоконференции поддерживают до 1000 зрителей. Благодаря этому через Telegram можно смотреть трансляции лекций, концертов и других массовых мероприятий.

В одном из ближайших обновлений ограничение на количество зрителей будет снято.

Видеосообщения 2.0

Качество и разрешение изображения в видеосообщениях увеличено, добавлена возможность развернуть видео на всю ширину чата.

Если поставить видеосообщение на паузу, его можно перемотать назад или вперед, так что если вы что-то пропустили или не расслышали, то сообщение не придется пересматривать целиком.

Кроме того, запущенная на устройстве музыка теперь продолжает играть во время записи видеосообщения, а во время записи с задней камеры можно приблизить изображение, потянув двумя пальцами.

Ускорение видеозаписей

В обновленном видеоплеере можно замедлить или ускорить видеозапись, выбрав скорость 0.5, 1.5 или 2Х. На Android также поддерживается скорость 0.2x.

Трансляция экрана со звуком

В новой версии транслировать экран можно как в групповых видеозвонках, так и в звонках между двумя пользователями. При этом транслируется не только изображение, но и звук с вашего устройства.

Автоудаление сообщений через месяц

Таймер автоматического удаления сообщений в чатах теперь можно установить на 1 месяц (в дополнение к 1 дню и 1 неделе).

Размер кисти в медиаредакторе

В медиаредакторе можно добавить рисунок, текст или стикер к фотографии или видеозаписи перед отправкой. Чтобы было удобнее рисовать небольшие детали, при изменении масштаба теперь изменяется и размер кисти.

Анимации на заблокированном экране

Добавлены новые анимации для блокировки и разблокировки приложения по пин-коду. Если вы используете анимированный фон, он будет отображаться и на экране разблокировки.

Новый механизм восстановления пароля

Новые уведомления в настройках позволят проверить, что вы точно помните свой пароль для двухэтапной аутентификации. При наличии доступа к вашей учетной записи в Telegram, вы сможете изменить пароль, даже если забыли старый и не указали электронную почту для восстановления. Сброс пароля займет 7 дней — в течение этого срока операцию можно отменить с любого из ваших устройств.

Улучшения встроенной камеры на iOS

Теперь можно выбрать уровень приближения от 0.5 до 2Х при съемке видеозаписей и фотографий, если ваше устройство это поддерживает.

Другие нововведения для iOS

При пересылке сообщений можно нажать кнопку «Выбрать» и отправить сообщение сразу нескольким адресатам.

Чтобы выделить несколько чатов (например, для отправки в архив или удаления), нужно провести по списку чатов двумя пальцами.

Когда вы проматываете историю переписки в групповом чате, фотографии участников всегда будут видны рядом с сообщениями, чтобы было удобнее ориентироваться.

Новые анимированные эмодзи