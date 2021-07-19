В iPhone 13 добавят полезную функцию новых Apple Watch

Марк Гурман (Mark Gurman) из Bloomberg рассказал, чего стоит ожидать от линейки iPhone 13, которую компания Apple представит осенью этого года.

В новых смартфонах будут более быстрый процессор A15 (5-нм техпроцесс второго поколения), уменьшенная «челка», новый дисплей, который увеличит время автономной работы, поддержка режима Always On Display, а также поддержка частоты обновления 120 Hz и улучшенной записи видео.

Режим Always On Display, при включении которого экран устройства всегда остается активен, отображая минимально необходимую информацию, уже реализован в Apple Watch, но еще не применялся в смартфонах.

Переход на LTPO-матрицы позволит iPhone 13 автоматически изменять частоту обновления экрана. Это существенно сократит расход заряда аккумуляторной батареи и обеспечит постоянное отображение времени, погоды, оставшейся емкости АКБ и других данных без ущерба энергоэффективности.

Обычно компания Apple проводит свои конференции по вторникам, мероприятие ожидается 14 сентября. Предварительные заказы должны начать принимать 17 сентября, а продажи стартуют 24 сентября.