19.07.2021

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В iPhone 13 добавят полезную функцию новых Apple Watch

iPhone 13

Марк Гурман (Mark Gurman) из Bloomberg рассказал, чего стоит ожидать от линейки iPhone 13, которую компания Apple представит осенью этого года.

В новых смартфонах будут более быстрый процессор A15 (5-нм техпроцесс второго поколения), уменьшенная «челка», новый дисплей, который увеличит время автономной работы, поддержка режима Always On Display, а также поддержка частоты обновления 120 Hz и улучшенной записи видео.

Режим Always On Display, при включении которого экран устройства всегда остается активен, отображая минимально необходимую информацию, уже реализован в Apple Watch, но еще не применялся в смартфонах.

Переход на LTPO-матрицы позволит iPhone 13 автоматически изменять частоту обновления экрана. Это существенно сократит расход заряда аккумуляторной батареи и обеспечит постоянное отображение времени, погоды, оставшейся емкости АКБ и других данных без ущерба энергоэффективности.

Обычно компания Apple проводит свои конференции по вторникам, мероприятие ожидается 14 сентября. Предварительные заказы должны начать принимать 17 сентября, а продажи стартуют 24 сентября.

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