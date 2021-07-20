В Информационно-вычислительном центре создана лаборатория симуляции кибератак

При Информационно-вычислительном центре Министерства транспорта, связи и высоких технологий создана лаборатория симуляции кибератак.

В лаборатории будут изучаться процессы, связанные с кибербезопасностью, подготавливаться специалисты в этой области и проводиться меры против возможных кибератак. Также планируется проверить уязвимости в системах, предоставить услуги аудита безопасности. В лаборатории, где специалисты будут проводить регулярные симуляции атак, можно будет готовить проекты центра, а также ИТ-отчеты для использования другими учреждениями.

Отметим, что в подготовке специалистов по кибербезопасности одну из важнейших ролей играет приобретение навыков организации симуляции атак. Это позволит специалистам точно изучить технику возникновения атаки, выявить уязвимости в тестируемых системах и своевременно устранить недостатки. Лаборатория, построенная на облачной инфраструктуре, обеспечит полностью изолированную среду и позволит вносить изменения в инфраструктуру в более короткие сроки.

Для подготовки кадров в области кибербезопасности в лаборатории регулярно будут проводиться практические программы. Кандидаты, отобранные для практических программ, будут выполнять различные задачи, в том числе участвовать в симуляции атак.