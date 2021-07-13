В Google Meet появилось ограничение на продолжительность бесплатных групповых звонков

В Google Meet изменились условия бесплатного использования сервиса. Теперь пользователи могут проводить коллективные видеоконференции продолжительностью не более 60 минут, пишет 9to5google.

Сервис видеосвязи Google Meet стал доступен всем пользователям в апреле 2020 года и изначально был бесплатен. Компания обещала не вводить ограничения на максимальную длительность звонков до 30 сентября. Затем несколько раз этот срок продлевался и последней датой стало 30 июня 2021 года.

Теперь компания заявила, что коллективные звонки с тремя и более участниками могут продолжаться не более 60 минут. За пять минут до достижения лимита, сервис предупредит пользователей о скором завершении звонка. Продолжительность встречи с одним человеком в бесплатном тарифе осталась прежней — 24 часа.

Судя по всему, введенным ограничением Google хочет убедить пользователей перейти на платную бизнес-версию приложения.