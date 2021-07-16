16.07.2021

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В Google Chrome для ПК появится инструмент для скриншотов

Google Chrome

Компания Google работает над новыми функциями для десктопной версии браузера Chrome. Одной из них станет встроенный инструмент для создания скриншотов, который будет доступен в готовящемся к запуску меню «Поделиться».

Google Chrome

В Chrome уже есть встроенный инструмент для создания снимков экрана, однако он скрыт в инструментах для разработчиков. Он будет доступен всем пользователям браузера в новом меню «Поделиться», наравне с такими пунктами, как копирование ссылки и создание QR-кода.

Пока нет информации, когда новая функция появится в стабильных версиях Chrome.

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