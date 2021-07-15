В GOG проходит раздача первых двух частей знаменитой серии квестов Syberia

В цифровом магазине GOG проходит раздача первой и второй частей серии Syberia. Раздача комплекта квестов продлится до 17 июля и завершится в 17:00 по бакинскому времени.

Syberia — серия point-and-click квестов, созданных художником комиксов Бенуа Сокалем. По сюжету первой части игры юридическая контора поручила главной героине Кейт Уолкер оформить продажу старой фабрики заводных игрушек в швейцарских Альпах. Простая на первый взгляд задача осложнилась тем, что владелица фабрики внезапно скончалась, а ее единственный наследник покинул город много лет назад. Чтобы разобраться с происходящими вокруг таинственными событиями, девушка решает найти гениального изобретателя Ганса Форальберга. Вторая часть Syberia продолжает сюжет первой игры, отправляя Кейт Уолкер в сердце загадочной Сибири.

В настоящий момент у первой части игры 89% положительных отзывов в Steam и 86 — у второй.