В Fortnite пройдет концерт поп-звезды Арианы Гранде

Компания Epic Games активно тизерит новое крупное событие для популярной многопользовательской игры Fortnite. По всей видимости им станет концерт поп-звезды Арианы Гранде.

Ранее о готовящемся концерте певицы в мире Fortnite сообщали различные датамайнеры, оставалась загадкой лишь дата события. Шоу запланировано на 7 августа — старт состоится в 02:05 по бакинскому времени. Об этом говорит таймер, добавленный в игру.

Мероприятие станет первым крупным ивентом с декабря, когда геймеры и герои Marvel сражались с Галактусом.

Концерт подразумевает наличие активностей: игроки смогут приобрести внутриигровую косметику, так или иначе связанную с певицей.