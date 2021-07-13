В Fortnite появится «Король НБА» Леброн Джеймс

Разработчики популярной многопользовательской игры Fortnite сообщили о добавлении в проект нового персонажа. Им стал американский баскетболист Леброн Джеймс, которого называют «Король НБА» и «Король Джеймс», 2-кратный олимпийский чемпион (2008, 2012), 4-кратный чемпион НБА (2012, 2013, 2016, 2020) и 4-кратный MVP Финала НБА (2012, 2013, 2016, 2020).

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Появление нового персонажа в Fortnite состоится 15 июля. Пользователи могут получить экипировку Леброна Джеймса и «Рюкзак Короля», а также дельтаплан «Крылья победы», кирку «Лев» и победный жест «Глушитель». Также игрокам будет доступен ползунок, при помощи которого можно настроить внешний вид персонажа.

Помимо этого, будет доступен костюм Tune Squad, который отдает дань почтения фильму «Космический джем». При этом персонаж будет бегать по карте в фирменных кроссовках Nike LeBron 19.