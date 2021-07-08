08.07.2021

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В Epic Games Store можно бесплатно забрать Bridge Constructor: The Walking Dead и Ironcast

Epic Games Store

На этой неделе Epic Games Store бесплатно отдает две игры — Bridge Constructor: The Walking Dead и Ironcast.

Bridge Constructor: The Walking Dead — это симулятор строительства мостов во вселенной «Ходячих мертвецов».

Ironcast – представляет собой пошаговую стратегию с элементами жанра «три в ряд».

Обе игры можно забрать до 15 июля.

Следующими бесплатными играми станут стратегия Offworld Trading Company и научно-фантастическая адвенчура Obduction от авторов Myst.

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