В Epic Games Store можно бесплатно забрать Bridge Constructor: The Walking Dead и Ironcast
На этой неделе Epic Games Store бесплатно отдает две игры — Bridge Constructor: The Walking Dead и Ironcast.
Bridge Constructor: The Walking Dead — это симулятор строительства мостов во вселенной «Ходячих мертвецов».
Ironcast – представляет собой пошаговую стратегию с элементами жанра «три в ряд».
Обе игры можно забрать до 15 июля.
Следующими бесплатными играми станут стратегия Offworld Trading Company и научно-фантастическая адвенчура Obduction от авторов Myst.